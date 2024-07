Comitato provinciale per la sicurezza: Di Baldassare "Importante l'intensificazione dei controlli"

Il Presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare, insieme al Direttore provinciale Luca Erba, hanno preso parte al Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, alla presenza del Questore Andrea Nicola Lo Iacono, del Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Marco Morganti, del Tenente Colonnello della Guardia di Finanza, Niccolò Francalanci, del Sindaco di Sanremo Alessandro Magher e del Comandante della Polizia locale di Sanremo Fulvio Asconio.

Al centro dell’importante riunione, i recenti episodi di microcriminalità registrati a Sanremo, in via Garibaldi. Sottolinea il Presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare: “Abbiamo sempre evidenziato come la sicurezza sia una delle principali richieste da parte delle nostre imprese e allo stesso modo abbiamo sempre dato, come in occasione dell’incontro con il Prefetto, la nostra piena disponibilità a una fattiva e concreta collaborazione per favorire la convivenza civile e contrastare qualunque episodio che la possa turbare. Siamo particolarmente soddisfatti che il Prefetto abbia disposto l’intensificazione dei servizi di controllo da parte delle Forze dell’Ordine, dimostrando ancora una volta grande attenzione e prontezza nelle risposte alle esigenze del territorio. Un ringraziamento per l’attenzione dimostrata anche al Sindaco e all’Amministrazione comunale”.

Conclude Di Baldassare: “I commercianti ancora una volta si pongono quali sentinelle del territorio, pronti a segnalare alle autorità competenti ogni situazione che possa arrecare danno alla sicurezza e anche all’immagine della nostra città. Siamo infatti ben coscienti dell’importanza del fatto che la nostra città mantenga alto il suo appeal, anche attraverso una positiva percezione della sicurezza, a favore del nostro turismo”.