Arresto di un socio della MCS San Lorenzo: Masu "Io e le mie attività estranee, qualcuno getta fango su di me"

“Assisto al tentativo di qualcuno di gettare fango sulla mia persona con notizie che in realtà non sono notizie”.

Sono le parole di Alessandro Masu, della MCS San Lorenzo, a seguito delle notizie riguardanti l’arresto di uno dei soci, Roberto Fantini in una inchiesta partita in Piemonte. “Quando aprii l’attività cantieristica moltissimi anni fa – prosegue Masu, che è anche presidente della Sanremese Calcio - la Dott.ssa Beatrice Parodi, il Dottor Carlo Salvatori, la figlia Dott.ssa Carla Salvatori e pure Roberto Fantini divennero soci, tutti di quote di minoranza e tutti i soci del tutto inoperativi e tali sono rimasti”.

“Le vicende personali dei miei soci – termina Masu - a me del tutto ignote non mi riguardano, infatti è già stato acclarato che io personalmente e le mie attività sono del tutto estranee a vicende che riguardano altre persone quindi con buona ragione rimando ai mittenti ogni vergognoso pettegolezzo e illazione”.