Incidente mortale in A10 tra Sanremo e Taggia: riaperta in serata l'autostrada, indagini in corso

E’ stata riaperta in serata, al termine delle operazioni di soccorso e di spostamento dei mezzi, l’autostrada A10 Genova-Ventimiglia tra Sanremo e Taggia, dopo il gravissimo incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri.

Uno schianto tremendo, dovuto alla perdita di controllo di un Tir che stava viaggiando in direzione Genova e che, finendo su un fianco ha letteralmente schiacciato un van con targa polacca sul quale viaggiavano sei persone. Ancora da capire con precisione il motivo per cui il conducente abbia perso il controllo del mezzo e sul quale stanno svolgendo le indagini del caso gli agenti della Polizia Stradale di Imperia.

La scena che si è presentata agli operatori del 118, delle ambulanze e dei Vigili del Fuoco è subito sembrata molto grave. Due i morti e quattro i feriti, tutti passeggeri del Suv. Lievi ferite, invece, per il conducente del camion, trasportato in ospedale in stato di shock.

Per due dei sei passeggeri sul Van polacco non c’è stato nulla da fare mentre altri due sono rimasti feriti in modo grave. Ad un uomo sono state amputate entrambe le gambe mentre a una donna un braccio. Sono stati portati con gli elicotteri dei Vigili del Fuoco e del 118 all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Altri due feriti, meno gravi, sono stati portati a Sanremo in ambulanza e in codice giallo.

Il traffico in direzione Genova è rimasto bloccato fino a tarda sera mentre dalla A10 era stato deciso di far uscire tutti i mezzi pesanti a Ventimiglia (poi fatti stazionare al locale autoporto) e a Sanremo per gli altri. Molti però quelli rimasti bloccati tra il casello della città dei fiori e Taggia e che hanno potuto proseguire il viaggio solo a tarda sera.

Una tragedia sulla quale saranno svolte le indagini della Polizia Stradale e che ha visto stravolta in un attimo la vita di 6 persone che, probabilmente stavano rientrando dalle vacanze.