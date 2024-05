Meteo 'impazzito', Sciandra: "Occorre acquisire una coscienza"

Oggi nessun bollettino meteorologico, soltanto qualche considerazione che magari urterà anche una parte di coloro che leggeranno, ma per quanto mi riguarda ho sempre espresso le mie idee senza adeguarmi ai canovacci da "gregge" e che spesso trovano riscontro nella realtà. Partiamo da quanto accaduto in Lombardia e nel Triveneto con danni incalcolabili.

Non si tratta, ovviamente, di una sorpresa basta leggere quanto sul nostro giornale avevamo anticipato nella giornata di martedì scorso buttando un occhio al di fuori dell'Imperiese e prevedendo eventi alluvionali esattamente dove si sono verificati.

Ciò non significa che sarebbe cambiato qualcosa sul piano delle conseguenze ma serve solo per acquisire una coscienza.

In questo Paese manca totalmente una cultura di prevenzione per cui le solite stucchevoli frasi che ascoltiamo nei salotti televisivi restano aria fritta. Detto questo passiamo alle immancabili affermazioni della serie: "È sempre accaduto", quelle che assomigliano tanto alla sorella "Andrà tutto bene" estensibili anche ad altri ambiti...a buon intenditor...!".

La ripetitività di situazioni che nell'arco di un anno sono molteplici servono solo, per chi abusa di affermazioni distanti dalla realtà, a comprendere semplicemente che ciò che oggi accade altrove, già domani potrà accadere a loro stessi. Sin quando le persone non usciranno dalla sfera della dissonanza cognitiva non si acquisirà coscienza molto più importante della stessa scienza

(Foto da dal gruppo Facebook Sei di Diano Marina se... di Marco Chiaramello)