Sanremo: nuovo divieto di balneazione in corso Trento Trieste, parametri nettamente sopra i limiti

Torna il divieto di balneazione nel centro di Sanremo. Dopo la revoca dello stesso nei giorni scorsi per tutto il litorale, i prelievi eseguiti mercoledì da Arpal hanno evidenziato nuovamente il superamento dei parametri previsti dalla Legge.

Escherichia coli superiori ai 2000 MPN/100ml mentre il valore limite è di 500; gli enterococchi intestinali rilevati sono ancora superiori, ovvero 16000 MPN/100ml mentre il valore limite è di 200 MPN/100ml.

Per questo il sindaco di Sanremo ha emesso l’ordinanza per il divieto di balneazione in tutta la zona di corso Trento Trieste, ovvero per gli stabilimenti balneari Morgana, Italia, Lido e Arenella, tra i torrenti San Lazzaro e San Francesco.

Ricordiamo che tutte le altre spiagge della città dei fiori non sono soggette a divieto di balneazione che, oltre per quelle di corso Trento Trieste è ancora presente nella zona del depuratore di Capo Verde dove, però, non sono presenti stabilimenti.