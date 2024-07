Non basta la chiusura della statale Aurelia a Ponte San Ludovico per il rientro dei lavoratori frontalieri e per il transito tra Italia e Francia.

Dal pomeriggio di oggi, infatti, la circolazione ferroviaria è interrotta tra Mentone e Ventimiglia, in entrambe le direzioni.

Un treno merci è infatti in panne alla stazione di Escarène dalle 16:45. La SNCF conferma ritardi sui convogli.