Ventimiglia, dà in escandescenze in centro: fermato dalle forze dell'ordine

Dà in escandescenze nel centro di Ventimiglia e così viene fermato da polizia e carabinieri. E' successo ieri sera nei pressi dei giardini pubblici Tommaso Reggio.

Per calmare l'uomo, uno straniero che aveva ferite sul volto, sono intervenuti anche un'automedica Alfa 3 e un’ambulanza della Croce Verde Intemelia che, dopo averlo sedato, lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Imperia.

Le forze dell'ordine sono prontamente intervenute per riportare ordine e sicurezza in città visto che erano già in centro per svolgere, insieme alla polizia locale, un controllo straordinario del territorio, organizzato dal comitato ordine e sicurezza pubblica. Gli agenti, diretti dal neo dirigente del commissariato di Ventimiglia Andrea Migliasso, hanno messo sotto torchio zone frequentante solitamente dai migranti e hanno effettuato controlli in vari locali del centro. Interventi simili verranno ripetuti anche nei prossimi mesi per garantire maggiore sicurezza pubblica e prevenire l’abuso di sostanze alcoliche.