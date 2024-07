Imperia: riunione del Comitato per l'Ordine e Sicurezza, fari puntati sull'esodo in autostrada

Presieduto dal Prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, si è riunito oggi il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel corso della riunione, alla presenza del Questore Andrea Nicola Lo Iacono, del Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Marco Morganti e il Tenente Colonnello della Guardia di Finanza, Niccolò Francalanci, sono stati diversi i temi trattati.

E’ stata affrontata la questione della sicurezza autostradale in vista dell’esodo e controesodo estivo, tenuto conto del significativo aumento del flusso veicolare che interesserà il tratto provinciale della A10 a partire dal prossimo fine settimana. Al riguardo, l’incontro è stato esteso alla partecipazione dell’Amministratore Delegato di Concessioni del Tirreno (ente gestore subentrato alla Società Autostrada dei fiori) Ing. Bernardo Magrì e il Direttore d’Esercizio del tronco A10 Savona-Ventimiglia, Ing. Claudio Fossati, nonché del Comandante della sezione Polizia Stradale di Imperia, Commissario Capo Emanuele Facioni.

Nel merito della questione, già affrontata anche in precedenti incontri con i Sindaci della provincia, su impulso del Prefetto è stata condivisa la necessità di adottare idonee misure a tutela della sicurezza stradale atteso che, com’è noto, il tratto in argomento è interessato da numerosi cantieri con conseguenti scambi di carreggiata che, oltre a costituire un pericolo per gli automobilisti, determinano lunghe code e notevoli disagi per gli automobilisti anche in considerazione delle alte temperature estive.

A tale proposito, l’Amministratore delegato della società concessionaria dell’autostrada ha comunicato che a partire dalla data odierna e fino al 9 settembre verranno rimossi tutti i cantieri attualmente in corso, anche quelli notturni, al fine di favorire il regolare flusso veicolare. In tale direzione, la Polizia stradale assicurerà servizi mirati di controllo impiegando ulteriori pattuglie lungo il percorso autostradale con particolare attenzione ai mezzi pesanti in sosta nelle apposite aree.

Con l’occasione, a seguito del recente episodio di violenza nei confronti di un gruppo di donne eritree, sono state altresì assunte linee di intervento relative alla sicurezza nell’area dell’autoporto di Ventimiglia, al fine di evitare che i migranti che intendano raggiungere la Francia, per eludere i serrati controlli di polizia alla frontiera, si introducano a bordo dei mezzi pesanti che sostano nella zona in argomento.

Sotto tale profilo, è stata condivisa la necessità di dotare la zona di un idoneo sistema di videosorveglianza nonché di installare un adeguato sistema di recinzione a presidio dell’area.

Ulteriore tematica affrontata, alla presenza del Sindaco Alessandro Mager, del Comandante della Polizia municipale Dott. Fulvio Asconio e del Presidente Confcommercio Sanremo, Andrea Di Baldassare, è stata quella dei recenti episodi di microcriminalità registrati nella città di Sanremo, in via Garibaldi, che destano particolare allarme sociale anche in considerazione della notevole affluenza turistica nel periodo estivo.

Sul tema, il Prefetto ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo interforze da parte delle Forze dell’Ordine tramite i mezzi moto montati della Polizia di Stato, delle biciclette dei Carabinieri nonché delle pattuglie appiedate.

In tale contesto, tenuto conto dei numerosi episodi di degrado e di bivacco registrati nei pressi del Carrefour di Via Garibaldi, la Polizia Municipale verificherà il puntale rispetto dell’ordinanza sindacale che limita il consumo e vieta la vendita per asporto di bevande alcoliche nella zona in argomento.