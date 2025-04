Ventimiglia: poliziotto accusato di calunnia verso due colleghi, Luigi Dessì assolto in Appello perchè il fatto non sussiste

Il sottoufficiale del commissariato di Ventimiglia, Luigi Dessì, è stato assolto questa mattina dalla Prima Sezione della Corte di Appello di Genova, ribaltando la sentenza di primo grado, per la quale venne condannato ad Imperia a un anno e 8 mesi di reclusione, oltre al pagamento di 8.000 euro a titolo di risarcimento del danno. Difeso dall'Avv. Raffaele Tecce del Foro di Avellino, Dessì è stato assolto con la formula più ampia, ovvero perché il fatto non sussiste. L’agente, all'epoca dei fatti in forza al Commissariato di Ventimiglia e trasferitosi poi a Napoli su sua domanda, era stato condannato per i fatti risalgono ad alcuni anni fa, quando ancora Dessì lavorava nella città di confine.

Il poliziotto, infatti, inviò tre note riservate al suo dirigente con le quali riferiva di aver ricevuto da un pregiudicato notizie di condotte poco corrette ed illecite sull’Ispettore capo Alfredo Tiberi e il Sovraintendente capo Roberto Scionti. Secondo il Tribunale di Imperia, i fatti dedotti in giudizio, come denunciati dal Dessì, non corrispondevano al vero, ritenendo, pertanto, la sua condotta calunniosa ai danni di Scionti e Tiberi, che in primo grado hanno, sentiti come testimoni, avevano accusato il Dessì.

Di segno contrario è stata invece la valutazione della Prima Sezione della Corte di Appello di Genova che, ribaltando completamente la decisione del giudice, ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste. Secondo la sentenza Luigi Dessì Luigi ha svolto, rispetto ai fatti in contestazione, la sua funzione in maniera esente da censure.