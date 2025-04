Sanremo: macchie di sangue in via Marsaglia, forse una lite nella notte e indagini delle forze dell'ordine (Foto)

Macchie di sangue sul marciapiede di via Marsaglia. Son comparse questa notte e sono state notate da alcuni residenti che transitano ogni giorno nella via.

Il fatto è stato segnalato alle autorità competenti e non si esclude che possa essersi trattato di una lite tra alcune persone in orario notturno. Proprio nei giorni scorsi, lo ricordiamo, un uomo è stato colpito con dei cocci di vetro a pochi metri, in via San Francesco.

Sabato sera, invece, una scazzottata si è registrata in via Roma di fronte all’ufficio postale. Ora le forze dell’ordine verificheranno le registrazioni delle telecamere della zona per capire cosa sia successo.