Ventimiglia: incidente in kart, lutto per la scomparsa di un 19enne molto conosciuto nella città di confine

Un giovane 19enne, di origine ventimigliese ma da 10 anni a Mentone con la famiglia, è morto venerdì scorso mentre guidava un go kart.

La notizia è rimbalzata dalla città dei limoni nelle ultime ore, visto che la famiglia è molto conosciuta in quella di confine. Il 19enne, Giovanni Ballestra, era alla guida del suo go kart quando, per cause ancora in via d’accertamento ne ha perso il controllo.

A nulla sono valsi gli interventi del personale sanitario francese. La famiglia Ballestra era molto nota a Ventimiglia dove, per tanti anni ha condotto due negozi di calzature. Dieci anni fa la decisione di spostarsi a Mentone.

L’ex Sindaco Gaetano Scullino è intervenuto per fare le sue condoglianze alla famiglia.