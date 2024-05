Sanremo: crolla il controsoffitto all'ingresso della stazione ferroviaria, per fortuna nessun ferito (Foto)

Crolla il controsoffitto all’interno della stazione ferroviaria e, per fortuna, non si registrano feriti. E’ accaduto questa mattina, all’ingresso dello scalo ferroviario matuziano, durante il violento acquazzone che si è abbattuto sulla nostra provincia.

Parte del soffitto, a pochi metri dall’inizio del lungo corridoio che porta ai binari, è crollato sul pavimento, in un momento in cui sotto non transitavano passeggeri. Sul posto è intervenuto il personale di Trenitalia e la Polizia Ferroviaria. L’area è stata delimitata in attesa dei lavori di ripristino.