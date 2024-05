Sanremo: guidato dalle sue due cagnoline passeggia sulle alture e trova 2 chili di tartufi (Foto)

Non capita tutti i giorni di trovare dei tartufi sulle alture di Sanremo, se poi si parla di due chilogrammi la cosa è ancora più particolare. E' quello che è accaduto a Maurizio Ferratusco che, facendo un giro con le due proprie cagnoline, ha fatto la piacevole scoperta.

"E' stata una grande sorpresa - ha raccontato - Ero in giro con le mie due cagnoline, la nuova arrivata Maira e l'esperta Margot, che infatti ha 'guidato l'azione' fino alla scoperta. In realtà confidavo in qualche buon ritrovamento, complice soprattutto l'annata piovosa, ma non mi aspettavo di questa portata, con un totale di 2 kg tra cui un singolo tartufo di 450 grammi. Un esemplare di questo peso credo infatti di non averlo mai visto in vita mia".

La curiosità è tanta e la domanda è d'obbligo, dove li hai trovati? "Ti posso dire solo che è nell'immediato entroterra di Sanremo - risponde sorridendo Maurizio - ma ovviamente non posso svelare ulteriori particolari!".