Questura di Imperia, nuovi incarichi: arriva la commissaria Rita Porzio, Crupi guida la Squadra Mobile

La Questura di Imperia accoglie un nuovo funzionario della Polizia di Stato. Il Questore Andrea Lo Iacono ha dato il benvenuto alla commissaria Rita Porzio, formulandole "i migliori auguri di buon lavoro" per il nuovo incarico. La dottoressa Porzio, 30 anni, originaria della provincia di Foggia, si è laureata in Giurisprudenza nel 2020 all'Università degli Studi di Foggia e, nel 2022, ha concluso il tirocinio formativo previsto dall'articolo 73 del decreto legge 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Foggia.

Di recente ha frequentato il 114° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato alla Scuola Superiore di Polizia, conseguendo anche un master di II livello in Organizzazione, Management Pubblico e Leadership nella Pubblica Sicurezza presso la Luiss Business School. Un percorso che le ha consentito di acquisire competenze specialistiche destinate a rafforzare l'attività della Polizia di Stato sul territorio. Il nuovo funzionario è stato assegnato all'Ufficio di Gabinetto e all'U.P.G. e S.P. della Questura di Imperia.

Contestualmente, la Questura ha salutato il dirigente della Squadra Mobile Francesco Postorino, che dal 1° luglio assumerà la guida della Squadra Mobile della Questura di Ragusa. Nel messaggio di commiato, l'Amministrazione ha espresso "un sentito ringraziamento per l'impegno profuso e l'ottimo lavoro svolto" durante il servizio prestato a Imperia. A raccogliere il testimone sarà il Commissario Capo Salvatore Crupi, che assumerà la direzione della Squadra Mobile di Imperia.

Il Questore Lo Iacono, insieme ai funzionari e a tutto il personale della Questura, ha rivolto "i migliori auguri di buon lavoro" ai funzionari chiamati ai nuovi incarichi, ringraziando al tempo stesso il dottor Postorino per il servizio svolto in provincia.