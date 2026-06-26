Sanremo: auto fuori controllo travolge una decina di veicoli in sosta in via San Francesco: paura, traffico in tilt e danni ingenti (Foto)

Paura nella mattinata di oggi in via San Francesco a Sanremo, dove un'auto improvvisamente fuori controllo ha provocato un violento incidente coinvolgendo una decina di veicoli tra ciclomotori, scooter e automobili regolarmente parcheggiati lungo il bordo della strada.L 'impatto è stato particolarmente violento. I mezzi a due ruote sono stati scaraventati in aria, riportando danni gravissimi, mentre una delle auto in sosta è stata addirittura spinta sul marciapiede dalla forza dell'urto.

Solo per un caso fortuito il bilancio non è stato ben più grave. In quel momento, infatti, sul marciapiede non transitavano pedoni, evitando così conseguenze che avrebbero potuto essere drammatiche. L'incidente ha provocato il completo blocco del traffico, con l'auto responsabile rimasta ferma al centro della carreggiata. Per raggiungere rapidamente il luogo del sinistro, una pattuglia della Polizia Locale ha dovuto percorrere via San Francesco contromano, operando in emergenza per mettere in sicurezza l'area e avviare i rilievi.

Le operazioni di sgombero si sono protratte per diverso tempo e hanno richiesto l'intervento di tre carri attrezzi, che hanno provveduto alla rimozione di tutti i mezzi coinvolti per consentire la riapertura della circolazione. Alla guida dell'auto c'era un uomo di circa 70 anni, apparso visibilmente sotto shock per quanto accaduto. Sottoposto all'alcol test, è risultato negativo. Agli agenti avrebbe riferito di aver accusato "un colpo di calore che mi ha fatto perdere il controllo dell'auto", dichiarandosi immediatamente disponibile a collaborare con la Polizia Locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare le eventuali responsabilità.

Sono ora in corso gli accertamenti per chiarire tutti gli aspetti del sinistro che, pur causando ingenti danni materiali, si è concluso senza feriti, un esito che molti residenti definiscono un vero e proprio miracolo.