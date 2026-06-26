Riva Ligure, incendio distrugge due baracche in strada Casai: intervento dei Vigili del Fuoco per oltre due ore

Un incendio ha completamente dist rutto due baracche adibite a ricovero per attrezzi agricoli e stazione di pompaggio nel primo pomeriggio di oggi in strada Casai, a Riva Ligure. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo, supportati da un'autobotte, che hanno lavorato per circa due ore per domare il rogo e procedere alle operazioni di smassamento del materiale coinvolto dalle fiamme.

Secondo una prima ricostruzione, l'incendio sarebbe stato innescato da un fuoco di pulitura lasciato incustodito, che avrebbe poi raggiunto le strutture, distruggendole completamente. "L'incendio molto probabilmente è partito da un fuoco di pulitura lasciato incustodito", spiegano i Vigili del Fuoco. Le fiamme hanno causato ingenti danni alle due baracche, una utilizzata come deposito di attrezzi e l'altra come stazione di pompaggio al servizio della vicina campagna.

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte né feriti. Una volta spento l'incendio, le squadre hanno completato le operazioni di bonifica dell'area per eliminare ogni possibile focolaio residuo.