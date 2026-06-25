Ventimiglia, rafforzati i controlli sul confine italo-francese, tre persone arrestate dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato conferma il proprio impegno nel garantire la sicurezza delle frontiere e il controllo dei flussi lungo il confine italo-francese, con un dispositivo operativo rafforzato e una costante attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di immigrazione irregolare e criminalità transnazionale.

In attuazione delle linee operative del Servizio Polizia delle Frontiere del Ministero dell’Interno, nonché all’entrata in vigore, dal 12 giugno, del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’Unione Europea, la I Zona Polizia di Frontiera Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, diretta dal dott. Michele Sole, ha disposto un potenziamento dei servizi di controllo lungo tutta la fascia confinaria con la Francia.

Un’azione resa possibile, in particolare sul confine Ventimiglia/Mentone, anche grazie alla consolidata cooperazione internazionale tra le Polizie di Frontiera italiana e francese, fondata sulla condivisione delle informazioni, sull’analisi congiunta del rischio e sul coordinamento operativo tra gli operatori della Polizia di Frontiera italiana e la PAF – Police Aux Frontières francese.

Il confine italo-francese è stato interessato da una intensa attività straordinaria di controllo, con una tre giorni di sorveglianza rafforzata, iniziata dalla serata di sabato e conclusa alla mezzanotte di martedì, attraverso pattugliamenti congiunti, servizi mirati e controlli sui principali punti di transito.

Nel corso dell’attività sono state identificate 478 persone, con l’esecuzione di 5 riammissioni c.d. attive verso la Francia, nei confronti di soggetti fermati in posizione irregolare, nell’ambito delle procedure previste dagli accordi internazionali e dal nuovo quadro europeo.

Il dispositivo congiunto ha consentito alla Polizia di Frontiera di Ventimiglia di conseguire importanti risultati operativi, con tre arresti nel fine settimana nell’ambito della cooperazione tra le forze di polizia dei due Paesi.

Tra gli interventi principali, la squadra mista italo-francese ha arrestato uno straniero ritenuto responsabile di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, sorpreso mentre trasportava in auto quattro cittadini stranieri irregolari. Il veicolo è stato intercettato dalle pattuglie della squadra mista lungo il tratto autostradale. Alla richiesta di fermarsi, il conducente ha tentato di sottrarsi al controllo proseguendo la marcia. L’inseguimento è continuato fino in territorio francese, dove il mezzo è stato bloccato e l’uomo arrestato grazie al tempestivo intervento coordinato tra degli operatori italiani e francesi.

Sempre nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia, è stato arrestato un altro straniero, ricercato e inserito come latitante nei circuiti di cooperazione internazionale, destinatario di ricerche per violenza sessuale aggravata, oltre che per ulteriori contestazioni relative a porto abusivo di armi e criminalità urbana.

Nel corso degli ulteriori controlli, presso la barriera autostradale a bordo di un autobus, è stato inoltre arrestato un cittadino tunisino che tentava di entrare in Italia utilizzando documentazione falsa, nella fattispecie una carta d’identità.

L’attività conferma l’efficacia del modello di collaborazione tra la Polizia di Stato italiana e le Polizie di Frontiera francesi, attraverso un presidio condiviso del confine, lo scambio operativo di informazioni e una strategia comune finalizzata a contrastare i traffici illeciti e garantire la sicurezza dell’area transfrontaliera.

La Polizia di Frontiera prosegue inoltre nelle attività conseguenti nei confronti delle persone fermate in posizione irregolare, con particolare attenzione alle procedure di identificazione, screening ed eventuali provvedimenti di espulsione previsti dalla normativa nazionale ed europea.