Sanremo, crolla all'improvviso il cartello all'ingresso del parcheggio di piazza Colombo

Attimi di paura nel primo pomeriggio a Sanremo, all'ingresso del parcheggio di piazza Colombo, dove un palo con il cartello dell'autorimessa è improvvisamente crollato finendo sulla carreggiata.

Stando alle prime ricostruzioni, il cedimento è avvenuto all'improvviso, sfiorando un'automobile in transito e due pedoni che stavano passando proprio in quel momento. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e non si registrano danni ai veicoli.

Il palo, caduto sulla corsia di accesso, ha inizialmente creato un ostacolo alla circolazione. Alcuni passanti sono intervenuti per spostarlo dalla carreggiata in attesa dell'arrivo degli addetti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e gli operatori incaricati della manutenzione, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a rimuovere definitivamente il manufatto dalla sede stradale, evitando ulteriori rischi per automobilisti e pedoni.

Dell'accaduto è stato informato anche il soggetto privato responsabile della struttura, che provvederà ora al ripristino del cartello e del relativo sostegno.