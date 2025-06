Venerdì la cerimonia per il Colle di Tenda: il vice Ministro Rixi "Arrivano 37 milioni di euro per il progetto del nuovo tunnel"

“Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha formalizzato la convenzione tra Comune di Limone Piemonte e Anas per l’avvio dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale nel territorio comunale”.

Interviene in questo modo il vice Ministro del Mit, Edoardo Rixi, in relazione all’apertura di sabato del tunnel sul Colle di Tenda. “Contestualmente, è arrivato il via libera del Cipess a 37 milioni di euro per il Progetto Esecutivo relativo alla SS 20 per il nuovo tunnel con le annesse opere accessorie, comprensive della presa della sorgente San Macario e dell’alesaggio della galleria storica sul lato italiano”.

Si tratta di un intervento incluso nell’aggiornamento 2025 del Contratto di Programma Anas 2021–2025. “Una risposta concreta – termina Rixi - alle esigenze dei cittadini, dei pendolari e degli operatori economici del territorio, in un’area che ha pagato per anni l’isolamento causato da eventi calamitosi e ritardi strutturali”.