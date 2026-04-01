Ratificata dalla Francia la convenzione per la linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia

“La ratifica da parte dell'Assemblea nazionale francese della fondamentale Convenzione con l’Italia per la linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia è un passaggio storico, fortemente richiesto dal nostro Paese che, già da tempo, aveva provveduto a ratificare l’accordo, ma anche dai territori direttamente coinvolti, Liguria e Piemonte in testa. Abbiamo insistito molto per arrivare a questo punto. Siamo, dunque, soddisfatti del risultato ottenuto grazie a un lavoro sinergico".

Si esprime così l’assessore ai Trasporti della Regione Liguria nel commentare l’approvazione della suddetta convenzione, da parte del Parlamento francese, con il conseguente superamento di quella datata 1970. Tale atto consentirà una ripartizione più equa dei costi del tratto d’oltralpe della linea garantendo, al contempo, la funzionalità e il miglioramento della stessa.

“La Cuneo-Breil-Ventimiglia è una linea strategica, con un incredibile potenziale turistico e di generale mobilità transfrontaliera tra il territorio ligure, la Francia e il Piemonte– prosegue l’assessore regionale Scajola -. La valorizzazione della stessa tratta è al centro dei tavoli condivisi tra Regione Liguria e Région Sud.

Con questa approvazione francese potremo, finalmente, lavorare insieme per potenziare e sfruttare al massimo l'infrastruttura che deve avere sempre più valenza internazionale e che gode, già oggi, dell'apprezzamento dell'utenza, facilmente riscontrabile con il successo regolarmente ottenuto con i treni storici".

