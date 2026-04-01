Ferrovia delle Meraviglie, accordo Italia-Francia: via al rilancio dopo 55 anni e nuovi investimenti in arrivo

Dopo oltre un anno di attesa, arriva il via libera anche dalla Francia alla nuova convenzione per la gestione della Ferrovia delle Meraviglie Cuneo-Breil-Ventimiglia. A darne notizia è il consigliere regionale della Lega Armando Biasi, che esprime soddisfazione per il risultato raggiunto. “Oggi sono soddisfatto che, anche grazie alla spinta di Regione Liguria, i francesi abbiano finalmente ratificato la nuova convenzione”, ha dichiarato Biasi, ricordando come l’Italia avesse già adempiuto agli impegni l’8 gennaio 2025, mentre la Francia guidata da Emmanuel Macron fosse rimasta inizialmente assente.

Dopo 55 anni dalla precedente intesa del 1970, la nuova convenzione permetterà una ripartizione più equa dei costi di manutenzione tra i due Paesi e sbloccherà gli investimenti necessari per il rilancio della linea ferroviaria. Tra le priorità indicate, l’aumento della velocità dei convogli, che attualmente in alcuni tratti — soprattutto sul versante francese della Roya — viaggiano ancora a soli 40 km/h. Biasi ha inoltre sottolineato il ruolo delle istituzioni italiane: “Auspico che l’azione di Regione Liguria e del Governo italiano, anche attraverso il viceministro genovese del Mit Edoardo Rixi, convinca i francesi a procedere con gli investimenti e l’inizio dei necessari lavori”.

Con l’operatività congiunta di Italia e Francia, si apre dunque una nuova fase per la storica linea ferroviaria alpina, considerata strategica sia per il turismo sia per i collegamenti transfrontalieri.