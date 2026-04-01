Ventimiglia, Scullino visita il cantiere del Palasalute: "Progetto fortemente voluto dalla nostra amministrazione" (Foto)

"Ieri ho avuto l’opportunità di visitare il cantiere dell’ex deposito locomotive, dove sta prendendo forma il nuovo Palazzo della Salute: un’opera fondamentale per dare risposte concrete ai bisogni socio-sanitari di tutta Ventimiglia e del suo comprensorio. Si tratta di un progetto fortemente voluto dalla nostra amministrazione, reso possibile grazie all’accordo con Ferrovie dello Stato, che ha consentito di anticipare gli oneri legati alla futura realizzazione del Parco ferroviario del Roia" - dice l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.

"Un intervento di grande rilevanza, che contribuirà a colmare criticità importanti, anche alla luce della chiusura del San Spirito e, a breve, di Villa Olga" - sottolinea - "La struttura si distingue per una progettazione moderna e attenta al valore storico: il tetto originale, sorretto da capriate in ferro realizzate da Eiffel, è stato completamente restaurato e valorizzato, diventando un elemento visibile e fruibile da tutti. All’interno troveranno spazio decine di ambulatori distribuiti su due piani, collegati da scala e ascensori, a conferma di una progettazione funzionale ed efficiente. Una scelta pensata per garantire accessibilità e qualità dei servizi, che sono certo sarà apprezzata dai cittadini".



