Riva Ligure, il Comune annuncia un bando per sostenere le associazioni: “Premiabilità e risorse per chi anima il territorio”

Un sostegno concreto alle realtà che fanno vivere il paese tutto l’anno. Durante la presentazione del calendario delle manifestazioni estive, il sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra ha annunciato l’intenzione dell’amministrazione comunale di destinare risorse specifiche alle associazioni locali attraverso un nuovo bando pubblico. Obiettivo: riconoscere il valore di chi anima il territorio, destagionalizza gli eventi e rafforza il senso di comunità.

“Questo calendario – ha spiegato Giuffra – è stato redatto dal Comune, ma nasce da una visione condivisa. Le associazioni presenti sul territorio sono il perno fondamentale del nostro tessuto sociale e culturale. Senza di loro, molte iniziative non sarebbero possibili, e non potremmo parlare di destagionalizzazione turistica”.

Per questo motivo, ha annunciato il primo cittadino, il Comune si impegnerà a individuare risorse di bilancio dedicate, da destinare a un bando che consenta di assegnare contributi e riconoscimenti economici alle associazioni meritevoli. “Cercheremo fondi nuovi – ha assicurato Giuffra – per costruire un avviso che dia a queste realtà le giuste risorse per affrontare le loro spese e progettare con continuità”.

Un gesto che mira non solo a valorizzare il lavoro delle associazioni, ma anche a creare un circolo virtuoso tra partecipazione civica, cultura e sviluppo locale.