I GRANDI TERROIR DEL BAROLO – Edizione 2026 Sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 – Monforte d’Alba

Moda Venue - Palazzo Martinengo Tornano I Grandi Terroir del Barolo, l’iniziativa ideata da Go Wine e giunta alla diciassettesima edizione, in programma sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 a Monforte d’Alba, uno dei centri più importanti della Langa del Barolo. Sede dell’evento saranno ancora una volta le eleganti sale di Palazzo Martinengo – Moda Venue (Via Cavour, 10), nel centro storico del paese. L’evento conferma e rafforza il proprio carattere distintivo:

un’occasione di approfondimento sul Barolo e sul suo territorio, con al centro le Menzioni Geografiche Aggiuntive (M.G.A.), per raccontare – attraverso l’assaggio – le diverse anime della denominazione. Un percorso che valorizza cantine che producono Barolo in più etichette, espressione di cru, siti e parti diverse del territorio, esaltando l’anima e le peculiarità del Nebbiolo e interpretando le diversità come una ricchezza che invita a comprendere più a fondo la grandezza di questo vino. UN EVENTO MIRATO, TRA DEGUSTAZIONE E TERRITORIO L’edizione 2026 si propone come una sorta di anteprima della nuova annata sul territorio, mantenendo una formula collaudata che nelle ultime edizioni ha registrato una crescente partecipazione e interesse. Un evento mirato e, a suo modo, esclusivo, che vuole: comunicare le peculiarità dei diversi cru

far riflettere degustatori e pubblico sull’importanza del fattore terra–territorio

valorizzare l’incontro diretto con i produttori

invitare esperti ed enoappassionati a vivere un fine settimana in Langa, tra degustazioni, visite in cantina e scoperta del territorio. ECCO UN PRIMO ELENCO DELLE CANTINE PROTAGONISTE DELL’EVENTO (aggiornamenti nei prossimi giorni) ANNA MARIA ABBONA – Farigliano BOASSO – Serralunga d’Alba

SILVANO BOLMIDA – Monforte d’Alba

CASCINA CHICCO - Canale

FORTEMASSO – Monforte d’Alba LA BIOCA – Monforte d’Alba

L’’ASTEMIA – Barolo

MANZONE GIAN PAOLO – Serralunga d’Alba

PALLADINO – Serralunga d’Alba

PIAZZO COMM. ARMANDO – Alba PORRO GUIDO – Serralunga d’Alba REVA – Monforte d’Alba REVERDITO – La Morra SAN BIAGIO – La Morra

SORDO GIOVANNI Azienda Agricola – Castiglione Falletto IL CONSORZIO VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO OSPITE SPECIALE DELL’EVENTO Sarà il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano l’ospite speciale de I Grandi Terroir del Barolo, con un approfondimento dedicato al progetto delle Pievi, recentemente istituito. Lo studio storico della geologia e della geografia del territorio ha portato alla individuazione di 12 zone, definite nel disciplinare di produzione UGA (Unità geografiche aggiuntive), le stesse anteposte in etichetta con la menzione “Pieve”. Un tema che dialogherà in modo naturale con le Menzioni Geografiche Aggiuntive del Barolo: anche a Montepulciano il racconto del vino passa attraverso una lettura sempre più precisa delle diverse identità del territorio. Durante l’evento sarà proposta una selezione di vini rappresentativi delle diverse Pievi, offrendo al pubblico un interessante confronto tra due grandi denominazioni italiane unite dalla volontà di mettere al centro il territorio come elemento distintivo.