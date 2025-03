Grande successo per il ritorno delle “Giornate dello spolvero” al Cimitero Monumentale di Sanremo (Foto e video)

Si è svolta con grande partecipazione l’iniziativa delle Giornate dello spolvero, promossa dal Comune di Sanremo in collaborazione con il Rotary Club e diverse associazioni del territorio. L'evento, che si è tenuto sabato 8 marzo al Cimitero Monumentale della Foce, ha visto la presenza di numerosi volontari impegnati nella pulizia e valorizzazione delle tombe storiche. Tra di loro anche il sindaco Alessandro Mager, il vice Fulvio Fellegara, l'assessore Enza Dedali e il consigliere Giovanni Bestagno.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’iniziativa è stata arricchita da una visita guidata dedicata alle sepolture di importanti personalità femminili sanremesi. L’esperto Marco Macchi, dell’Associazione Arcadia, ha accompagnato i partecipanti in un percorso tra le memorie della città, raccontando le storie di donne che hanno lasciato il segno nella cultura e nella società locale.

La novità è rappresentata dalla posa vicino alle tombe di alcune figure di un QR code, attraverso cui poter ricevere informazioni in merito alle azioni di recupero che possono essere intraprese per recuperare e restaurare le tombe in concessione.

La giornata è iniziata alle 9 con il ritrovo dei volontari e la suddivisione in gruppi di lavoro. Dopo un breve briefing organizzativo, alle 9.30 ha preso il via l’attività di pulizia, con i partecipanti muniti di guanti protettivi e strumenti adeguati. L’iniziativa ha coinvolto cittadini di tutte le età, confermando l’importanza del volontariato nella tutela del patrimonio storico e artistico della città.

Durante l’evento, l’assessore Dedali ha voluto ringraziare gli uffici comunali per il lavoro svolto e ha sottolineato l’importanza delle nuove regole per la tutela del cimitero: “Abbiamo introdotto il divieto di introdurre alcune specie di piante, come le piante grasse, che si propagano e arrivano a spaccare le sepolture”, ha spiegato.

Un altro aspetto cruciale riguarda la gestione della vegetazione: alcune piante, crescendo nel tempo, diventano parte integrante delle tombe, rendendo necessaria un’azione di rimozione mirata. “L’azione di oggi prevede l’eliminazione dei vasi che vanno tolti, operando volta per volta”, ha aggiunto Dedali, precisando che questi interventi dovranno essere supervisionati da restauratori specializzati per evitare danni ai monumenti.

La fase di pulizia ha visto un grande coinvolgimento da parte della cittadinanza, con gli stessi componenti della giunta che, muniti di guanti e carriole, si sono prodigati nelle operazioni di spolvero, che hanno occupato buona parte della mattinata.

Alle 11, la visita guidata ha permesso ai presenti di riscoprire le storie delle donne sepolte nel cimitero monumentale, unendo la memoria storica alla valorizzazione del sito. Sono state inoltre, in occasione della festa della donna, poste alcune mimose sulle tombe oggetto della visita.

"L’idea è quella di rendere queste giornate un appuntamento fisso, con incontri mensili dedicati sia alla pulizia che alle visite guidate", hanno dichiarato il vicesindaco e l’assessore.

L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra gli assessorati alla Cultura, all’Ambito Sociale e all’Ambiente, con il supporto di Coop Liguria. Inoltre, per tutta la mattinata, i Servizi cimiteriali hanno messo a disposizione un info point per fornire informazioni utili ai concessionari delle tombe.