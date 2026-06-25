Sanremo, mattinata da bollino rosso sulle strade: tre incidenti in pochi minuti, scooterista ferita allo Zampillo

Mattinata particolarmente impegnativa per la Polizia Locale di Sanremo, chiamata a intervenire su tre incidenti stradali avvenuti nel giro di pochi minuti in diverse zone della città. Una serie di sinistri quasi contemporanei che, poco dopo mezzogiorno, ha richiesto l'impiego di tutte le pattuglie in servizio sul territorio.

L'incidente più significativo si è verificato all'altezza dello Zampillo, dove si sono scontrati uno scooter e un'autovettura. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale, all'origine dell'impatto ci sarebbe una mancata precedenza. L'automobile proveniva da corso Orazio Raimondo quando è avvenuta la collisione con il motociclo.

Ad avere la peggio è stata la conducente dello scooter, che dopo il violento urto è stata sbalzata dal mezzo, finendo dapprima sul cofano dell'automobile e successivamente sull'asfalto.

I primi a prestarle soccorso sono stati lo stesso automobilista coinvolto nell'incidente e gli agenti della Polizia Locale, che si trovavano già nelle immediate vicinanze per un precedente intervento legato al cedimento di un pannello segnaletico privato, improvvisamente caduto sulla pubblica via.

Pochi minuti dopo è arrivato anche il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure alla donna prima di trasportarla in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Lo scooter, pesantemente danneggiato nell'impatto, è stato successivamente rimosso dalla carreggiata.

Gli agenti hanno quindi effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità del sinistro.