Mercato del venerdì, lotta all'abusivismo commerciale: nuovi sequestri a Ventimiglia

Ventimiglia prosegue l’attività di contrasto all’abusivismo commerciale ed alla vendita di merce contraffatta. In occasione del mercato del venerdì, oggi, sono stati sequestrati dalla polizia locale una sessantina di pezzi di merce contraffatta.

Continuano, perciò, i controlli, come promesso dall'Amministrazione Di Muro, per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale in città. "Anche oggi si sono svolti dei sequestri da parte della polizia locale" - fa sapere il vicesindaco e assessore al Commercio Marco Agosta - "Prosegue la lotta per combattere il fenomeno dell'abusivismo commerciale che danneggia l’economia locale".

"Ringrazio la polizia locale per il tempestivo intervento" - dice il vicesindaco e assessore al Commercio Agosta.