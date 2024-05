Sanremo: 14enne investita da un motociclista in corso Cavallotti, trasportata in ospedale (Foto)

Attraversa sulle strisce pedonali di fronte a Villa Ormond e viene investita in pieno da un motociclista probabilmente abbagliato dal sole.

E' successo questa mattina ad una quattordicenne che, a seguito dell'urto, è stata sbalzata in avanzi per alcuni metri. Anche il motociclista è stramazzato al suolo insieme alla moto. Sul posto due ambulanze e la pattuglia del Pronto Intervento della Polizia Locale per l'accertamento della dinamica.

Gli agenti hanno prontamente avvisato la mamma della minorenne dell'accaduto. I due feriti sono stati trasportati d'urgenza in ospedale. Il traffico è stato fermo il tempo necessario per consentire i soccorsi.