Sanremo: addio all’amianto sul tetto della scuola di via Volta, progetto da 760 mila euro

La scuola di via Volta

Durante l’ultima riunione di giunta l’amministrazione guidata dal sindaco Alberto Biancheri ha dato l’ok al progetto utile alla rimozione dell’amianto rimasto sul tetto della scuola di via Volta. Si tratta di uno degli istituti scolastici tra i più frequentati della città con centinaia di alunni tra scuola primaria e secondaria.

Grazie al progetto esecutivo stilato dall’architetto del Comune Giulia Barone e al progetto dell’architetto Andrea Borro, Palazzo Bellevue potrà intervenire per la sistemazione del tetto. L’importo del progetto è di 760 mila euro.

Dopo l’approvazione del progetto, gli uffici di Palazzo Bellevue procederanno con la ricerca dei fondi per la successiva pubblicazione del bando per l'assegnazione del lavoro. Poi non resterà che attendere il cantiere.