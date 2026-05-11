Arte Imperia celebra dieci anni di attività: presentato il volume su case, comunità e rigenerazione urbana (Video)

Grande partecipazione oggi nella sala consiliare della Provincia di Imperia per la presentazione del libro “ARTE Imperia, dieci anni di case, persone e comunità”, volume che ripercorre un decennio di attività dell’azienda attraverso progetti, interventi e testimonianze dedicate all’evoluzione dell’edilizia residenziale pubblica nel territorio imperiese. All’iniziativa hanno preso parte l’assessore regionale alle Politiche abitative e coordinatore della Conferenza delle Regioni e Province autonome Marco Scajola, l’amministratore unico di ARTE Imperia Antonio Parolini, il presidente di Federcasa Marco Buttieri e i senatori Gianni Berrino e con un saluto in teleconferenza, Maurizio Gasparri. Condiviso anche il messaggio del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, che ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dall’Ente.

Le interviste

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto sui temi dell’abitare pubblico, della sostenibilità e della rigenerazione urbana, evidenziando il ruolo centrale della casa come strumento di integrazione e crescita sociale. “La presentazione del libro dedicato ai dieci anni di attività di ARTE Imperia ha permesso di ripercorrere investimenti, interventi e progettualità che hanno cambiato il volto delle politiche abitative nel territorio imperiese – ha dichiarato Marco Scajola –. In questi anni Regione Liguria, in sinergia con ARTE Imperia, ha stanziato circa 40 milioni di euro tra manutenzioni, efficientamento energetico, rigenerazione urbana e riqualificazioni del patrimonio abitativo. Anche il 2025 conferma questo percorso con circa 10 milioni di euro di interventi e 150 alloggi coinvolti, mentre per il 2026 sono già programmati oltre 6,5 milioni di investimenti”.

Scajola ha inoltre sottolineato come il lavoro svolto abbia consentito ad ARTE Imperia di rafforzare il proprio ruolo a livello regionale, nazionale ed europeo, puntando su un modello di edilizia pubblica moderno, inclusivo e orientato alla qualità dell’abitare.

“Questo volume rappresenta molto più di una raccolta di progetti e interventi: è il racconto di dieci anni di lavoro al servizio delle persone e delle comunità – ha affermato Antonio Parolini –. Nelle sue pagine emerge una visione dell’edilizia pubblica che mette al centro qualità della vita, inclusione e senso di comunità”. Anche il presidente nazionale di Federcasa Marco Buttieri ha evidenziato il valore dell’esperienza maturata sul territorio. “Un libro che racconta dieci anni di case, persone e comunità racconta un pezzo di vita dei territori. Come Federcasa abbiamo il compito di valorizzare le esperienze locali e promuovere una visione dell’abitare pubblico moderna, sostenibile e inclusiva”.

Nel corso della tavola rotonda sono intervenuti il direttore di Federcasa Patrizio Losi, la dirigente regionale Silvia Risso, la dirigente di ARTE Imperia Grazia Ricca, la responsabile del settore tecnico Anna Gamantes e l’amministratore delegato di Bluenergy Alberta Gervasio. I relatori hanno approfondito i temi della riqualificazione energetica, dell’housing sociale e delle prospettive future del comparto.

A chiudere l’incontro il presidente della Provincia e sindaco di Imperia Claudio Scajola: “Il volume rappresenta non solo il bilancio di dieci anni di lavoro, ma anche la testimonianza concreta di come l’edilizia pubblica possa diventare motore di inclusione, innovazione e qualità della vita. Negli ultimi dieci anni ARTE Imperia ha consolidato il proprio ruolo come strumento di coesione sociale e valorizzazione del territorio, contribuendo alla rigenerazione urbana e al superamento del modello dei quartieri ghetto”.

Un ringraziamento speciale è stato infine rivolto all’Accademia di Belle Arti di Sanremo, alla professoressa Sofia Tonegutti e alla studentessa Elisa Mambrini per il contributo grafico alla realizzazione del volume.