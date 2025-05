Sanremo: 'Baby Maratona' dei record a Pian di Poma con 381 partecipanti, 308 i bambini rispetto ai 241 dell'anno scorso (Foto e Video)

E’ stata la ‘Baby Maratona’ dei record, quella che si è svolta questa mattina alla pista di atletica di Pian di Poma a Sanremo. Difficilissimo trovare parcheggio anche per gli scooter (molti però i camper) il colpo d’occhio del campo era straordinario con tanti colori e musica ma soprattutto bambini con la voglia di correre, insieme a mamme e papà.

Con tre testimonial del comune, dal Sindaco Alessandro Mager all’Assessore Alessandro Sindoni e con il Consigliere Alessandro Marenco, sul tartan azzurro della pista si sono dati battaglia in 381, dei quali 308 bambini, 37 mamme e 36 papà. I bimbi maschi sono stati 182 e le femmine 126 mentre la scuola più numerosa è stata la ‘Asquasciati’ con 71

Nella categoria 2022 maschi hanno partecipato in 18 e si è registrata la vittoria di Edoardo Accolti, davanti a Manuel Migliani e Leonardo Magliorella. Tra le femmine, che erano 7, vittoria di Dorotea Giovanati, davanti a Camilla Maiano e Vittoria Vesco. Nella categoria 2021 erano 22 i maschi e la vittoria è andata ad Dussama Razzaki, davanti a Federico Gargiulo e Mattia Vanni. Tra le femmine, che erano 17, ha vinto Anita Andreoli, davanti a Kristel Orlando e Anna Di Carlo.

Nella categoria 2020 maschi hanno corso in 26 con la vittoria di Paolo Tornabene, davanti a Maxime Fassione e Yuseff Razzaqi. Le femmine erano 13 ed ha vinto Camilla Gazzano, davanti a Julia John ed Aurora Tognini. Tra i 2019 maschi (25 in gara) vittoria di Simone Molina Taricco, davanti ad Andrea Zunino e Denis Lucero Stefan. Le femmine erano 16 ed ha vinto Carol Bilali, davanti a Matilde De Mare e Melissa Liverini.

Tra i 2018 maschi (19 in gara) vittoria di Lorenzo Maria Kaweki, davanti a Liam Pietro La Grassa e Leonardo Robaldo. Nelle femmine (17 in totale) vince Iris Mesto, davanti a Mariasole Fera ed Alexandra Ilie. Nella categoria 2017 erano 22 i maschi e la vittoria è andata ad Elia Guiderdone, davanti ad Andrea Gargiulo ed Edoardo D’Alessio. Tra le femmine, che erano 17, ha vinto Gloria Ogiemudia, davanti a Sofia Francesetti e, a pari merito, Lisa Caprini e Beatrice Gazzano.

La categoria 2016 maschi era la più numerosa con 30 partecipanti. Vittoria di Ayman Razzaki davanti a Wassm Drissi ed Alessandro Cadenazzi. Le femmine erano 10, con il successo di Vittoria Soleri, davanti a Marta Quaranta e Greta Cutellè. I 2015, che tra i maschi erano 10, vittoria per Ailan Xhepa, davanti ad Alessandro Iavarone ed Achille Massimo Ozenda. Le femmine erano 11 ed hanno visto la vittoria di Melissa Kraja, davanti ad Iris Duli ed Elisa Anfosso. Infine i 2014 maschi, che erano 6, hanno visto nell’ordine Luca Lanfranchi, Stanislav Shacha Blykin e Samuel Nanni. Le femmine erano 11 per la vittoria di Sofia Van Schijndel, davanti a Mia Arcadipane e Viola Rinaldi.

La maratonina dei papà (37 partecipanti) è stata vinta da Luca Olivero, davanti ad Edoardo Giovanati e Diego Pizzamiglio. Quella delle mamme (36 in gara) ha visto prevalere Gaia Muscio, davanti ad Elisa Riciputo e Martina Giacomel. C’è stato anche lo spazio per una maratonina dell’Amministrazione, con il Sindaco Mager, l’Assessore Sindoni e il Consigliere Marenco, accompagnati dallo staff della Pro San Pietro che ha lavorato all’organizzazione della gara, commentata da Dj Tex ed Agostino Orsino.

“E’ stata una festa per i più piccoli e le loro famiglie – dichiarano il Sindaco Mager l’assessore Sindoni – per una mattinata sotto un caldo sole all’insegna del divertimento e dello sport. Ringrazio l’ufficio turismo per il lavoro svolto e gli sponsor che assicurano un fondamentale contributo per la realizzazione della manifestazione”. Hanno contribuito anche gli sponsor: Nuova Assistenza, Generali di Sanremo (di Ammirati Giraudo), Merlino Pubblicità srl.