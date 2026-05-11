Pre-scuola a Taggia, aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico: domande entro l'11 giugno

Il Comune di Taggia informa le famiglie che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al servizio comunale di Pre-Scuola rivolto agli alunni delle scuole primarie del territorio per l’anno scolastico 2026/2027.

Il servizio, pensato per supportare le esigenze organizzative delle famiglie e conciliare gli orari lavorativi con quelli scolastici, garantirà accoglienza e custodia degli alunni dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 8.30, in collaborazione con la Dirigenza Scolastica. Le domande potranno essere presentate dall’11 maggio all’11 giugno 2026 esclusivamente mediante la modulistica predisposta dal Comune di Taggia. La documentazione completa, comprensiva di bando e modulo di domanda, è disponibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e sul sito istituzionale del Comune di Taggia https://comune.taggia.im.it/

La tariffa annuale prevista per il servizio è pari a € 135,00 per ciascun alunno iscritto. L’ammissione al servizio avverrà secondo i criteri e le modalità indicate nel bando allegato, compatibilmente con la disponibilità dei posti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Taggia al numero 0184/476222 oppure scrivere all’indirizzo e-mail pubblicaistruzione@comune.taggia.im.it.



