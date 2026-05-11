Sanremo, allo Yacht Club l'incontro dedicato sul Mediterraneo e alle specie aliene

Nella sala dello Yacht Club Sanremo si è svolto venerdì scorso un partecipato convivio dedicato al Mar Mediterraneo e al fenomeno delle specie aliene marine, tema di grande attualità scientifica e ambientale.

Relatrice dell’incontro è stata la professoressa Manuela Galli, Console del Mare di Sanremo e biologa marina, che ha proposto un’approfondita analisi articolata in due momenti distinti, accompagnando il numeroso pubblico presente in un affascinante viaggio tra storia geologica ed evoluzione dell’ecosistema mediterraneo.

Nella prima parte della conferenza, la biologa ha illustrato il periodo geologico del Messiniano, avvenuto circa sei milioni di anni fa, quando la chiusura dello stretto di Gibilterra provocò una drastica riduzione delle acque del Mediterraneo. In quella fase molte aree oggi sommerse emersero, mentre il mare si trasformò in un enorme bacino salmastro caratterizzato da profondi deserti di sale.

Dopo circa 600 mila anni, la riapertura dello stretto di Gibilterra consentì nuovamente l’ingresso delle acque oceaniche, dando origine al Mediterraneo così come oggi lo conosciamo, destinato nei secoli a diventare la culla delle grandi civiltà del mondo antico.

La seconda parte dell’intervento è stata invece dedicata alle specie aliene che negli ultimi anni stanno colonizzando il Mediterraneo, favorito dall’aumento delle temperature marine legato ai cambiamenti climatici.

La professoressa Galli ha spiegato come molte specie abbiano raggiunto il Mare Nostrum attraversando il Canale di Suez, oggi molto più ampio rispetto al passato, oppure passando dallo stretto di Gibilterra. Alcuni di questi animali presentano difese velenose o comportamenti predatori che mettono a rischio le specie autoctone e le attività economiche legate alla pesca.

Particolare attenzione è stata dedicata al Granchio blu, specie invasiva che sta causando gravi danni agli allevamenti di cozze e vongole e alle reti dei pescatori. Tra le altre specie illustrate durante la serata anche il Pesce Scorpione, il Pesce Palla Maculato e il Pesce Coniglio, ormai sempre più presenti nelle acque mediterranee.

L’iniziativa è stata promossa dallo Yacht Club Sanremo e dalla Famija Sanremasca, che da anni collaborano nella diffusione della cultura del mare attraverso incontri divulgativi e momenti di approfondimento scientifico.

Figura centrale dell’organizzazione è stata quella di Gianni Manuguerra, consigliere della Famija Sanremasca, socio dello Yacht Club Sanremo e Console del Mare, che ha coordinato e moderato l’appuntamento.

Al termine della serata gli ospiti hanno inoltre potuto apprezzare la cucina di mare preparata dallo chef Fulvio Valle, contribuendo a rendere l’incontro un momento di condivisione culturale e conviviale.