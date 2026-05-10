"Risonanze di maggio", Vallecrosia al Mare ospita una giornata dedicata all'olismo (Foto e video)

Un viaggio tra spiritualità, consapevolezza e benessere interiore. Vallecrosia al Mare ospita una giornata dedicata all'olismo.

Nella biblioteca civica fino alle 19 di oggi verranno, infatti, proposte conferenze e consulenze personalizzate su pranoterapia, oli essenziali, cristalloterapia, numerologia, tarologia, ipnosi regressiva, reiki, scrittura automatica, fiori di bach, tavola del sole, alveare cosmico, camminata metabolica, ipnogenealogia, scrittura esoterica, romanzi vite passate, Emf balancing techinique, pulizie energetiche e massaggio della mano per nutrire mente e anima.

Un’occasione per provare in prima persona "un'esperienza immersiva progettata per staccare davvero la spina dal caos quotidiano e riconnettersi con i ritmi lenti della natura e del proprio corpo" - fanno sapere gli organizzatori - "Un’esperienza sensoriale completa. Workshop pratici e momenti di confronto per nutrire lo spirito attraverso il dialogo. Non è solo un evento, è un atto di amore verso sé stessi, un momento di pura rigenerazione".

"Risonanze di maggio" durante la mattinata ha previsto la presentazione di Radici&Ali a cura della presidente Ornella Manucra, conferenze su "Costellazioni familiari e ipnogenealogia: il ruolo degli antenati e delle memorie transgenerazionali" a cura di Stefania Buzzoni, su "Sonno e sogni" a cura di Barbara Di Blasi e "Il percorso iniziatico dei tarocchi" a cura di Adam-El. Nel pomeriggio, invece, vi saranno alle 14 "Frequenze numeriche: attiva l'energia dei numeri dentro di te" a cura di Stella Nazionale, alle 15.30 "Riallinea la tua luce alla natura" a cura di Martina Ghiazza, alle 16.30 "Il mio viaggio nel mondo spirituale e vite passate" a cura di Lucia Morlino, alle 17.30 "Inizia il tuo percorso di trasformazione" a cura di Mary Sacco e alle 18 "La via del risveglio" di Adam-El.

Nell'arco della giornata si possono, inoltre, fare consulenze, con contributo, con Barbara Di Blasi per il massaggio della mano con oli essenziali, Lucia Morlino per la scrittura automatica e romanzi su vite passate, Sephyra per i tarocchi, Martina per l'allineamento dell'arcobaleno dei chakra aurico quantico, Mary per la tavola del sole e l'alveare cosmico, Alex per le pulizie energetiche, Micaela per la camminata metabolica, Stefania Buzzoni per l'ipnogenealogia e ipnosi regressiva, Alexia per i tarocchi metodo Jodorosky, Roberto per i fiori di Bach, reiki, jara, tarocchi ed Emf balancing technique, Stella per la numerologia, Manuela per la luce di Bruma, carte oracolari Brumille, cristalli e oli essenziali, Adam-El, scrittore esoterista, per la pranoterapia e la tarologia.