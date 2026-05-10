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Eventi | 10 maggio 2026, 19:40

Bordighera celebra il 25 Aprile con un pomeriggio dedicato alle letture da 'Il Partigiano Johnny'

UCD e Anpi organizzano l’incontro del 16 maggio a 'La Buca', accompagnato dalla fisarmonica della professoressa Graziella Biga

Immagine tratta dal film 'Il Partigiano Johnny'

Immagine tratta dal film 'Il Partigiano Johnny'

In occasione dei festeggiamenti per il 25 Aprile, l'Unione Culturale Democratica e la sezione Anpi di Bordighera/Vallecrosia al mare hanno organizzato un pomeriggio di letture da 'Il Partigiano Johnny' di Beppe Fenoglio. Le letture saranno intervallate da musiche eseguite alla fisarmonica dalla professoressa Graziella Biga. L'appuntamento è per sabato 16 maggio alle ore 17 presso "La Buca" in via al Mercato n.8 a Bordighera.

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