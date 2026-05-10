Bordighera celebra il 25 Aprile con un pomeriggio dedicato alle letture da 'Il Partigiano Johnny'

In occasione dei festeggiamenti per il 25 Aprile, l'Unione Culturale Democratica e la sezione Anpi di Bordighera/Vallecrosia al mare hanno organizzato un pomeriggio di letture da 'Il Partigiano Johnny' di Beppe Fenoglio. Le letture saranno intervallate da musiche eseguite alla fisarmonica dalla professoressa Graziella Biga. L'appuntamento è per sabato 16 maggio alle ore 17 presso "La Buca" in via al Mercato n.8 a Bordighera.



