Ponti tra inconscio e realtà, Line Danielsen e Claudio Marciano in mostra a Ventimiglia (Foto)

Forma, aspetto ed essenza al centro dell'evento che verrà proposto nella sala polivalente di San Francesco in via Garibaldi 33 a Ventimiglia dal 17 maggio al 3 giugno.

Due artisti d'estrazione differente tra lo scrivere e il dipingere, equiparati dalla capacità di cogliere l'essenza, si offrono al pubblico con intenzione di lasciare intendere significati nascosti quali simboli come ponti tra inconscio e realtà. Si tratta di Line Danielsen e Claudio Marciano.

L'inaugurazione dell'evento sarà domenica 17 maggio alle 17.30. Per l'occasione sono previste suggestioni musicali a cura del soprano Claudia Sasso e di Antonio Puntillo al pianoforte.



