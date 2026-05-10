Dolceacqua celebra l’arte del legno: Edmondo Costa in mostra dal 30 maggio al 2 giugno

La Sala Polivalente di Piazzale San Filippo a Dolceacqua ospiterà, dal 30 maggio al 2 giugno 2026, l’esposizione dedicata a Edmondo Costa, artista del legno che da oltre cinquant’anni racconta la Val Nervia attraverso rilievi scolpiti con maestria e sensibilità.

Costa, di origini venete e piemontesi, si trasferisce in Liguria nel 1971, avviando a Dolceacqua la sua attività di ebanista specializzato nel restauro di mobili. Accanto al lavoro artigianale, coltiva una passione profonda per la natura, gli animali e la vita agreste: un universo che riesce a tradurre in opere lignee dal forte valore evocativo, capaci di restituire scorci, atmosfere e tradizioni del territorio.

La mostra propone un percorso immersivo tra paesaggi, scene rurali e dettagli della quotidianità della valle, interpretati con uno stile che unisce precisione tecnica e sentimento. Un omaggio a Dolceacqua e alla sua identità, filtrata dallo sguardo di un artista che ha fatto della Liguria la sua casa e la sua ispirazione.

L’esposizione sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. L’inaugurazione è prevista per sabato 30 maggio alle ore 18.30.

Per informazioni: info@culturadolceacqua.it - IAT Dolceacqua – +39 0184 206666



