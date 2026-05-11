La Banda Pasquale Anfossi di Taggia celebra 170 anni di storia con cinque concerti diretti da Vitaliano Gallo

Nel segno della tradizione e della grande musica bandistica, la Banda Pasquale Anfossi di Taggia celebra il prestigioso traguardo dei 170 anni dalla fondazione (1856-2026) con una rassegna di cinque appuntamenti che accompagneranno il pubblico tra primavera ed estate. Sotto la direzione del Maestro Vitaliano Gallo, il complesso bandistico sarà protagonista di una serie di concerti a ingresso libero, pensati per valorizzare il patrimonio musicale e culturale del territorio.

Il primo appuntamento è in programma sabato 23 maggio, alle ore 16.00, al Teatro dell’Opera Don Orione di via Galileo Galilei a Sanremo. Seguiranno poi le esibizioni del 16 luglio a Taggia, del 30 luglio ad Arma di Taggia, del 4 agosto ad Andora e del 10 agosto a Molini di Triora, tutti con inizio alle 21. Il repertorio proposto attraverserà epoche e generi differenti, con musiche di grandi compositori quali Verdi, Mascagni, Paganini, Offenbach, Delibes, Sousa, Ellington, Bernstein e molti altri autori che hanno lasciato un segno nella storia della musica classica, operistica e contemporanea.

“Un percorso musicale che unisce tradizione, cultura e spettacolo, celebrando una realtà storica profondamente legata al territorio”. La rassegna rappresenta non solo un anniversario importante, ma anche l’occasione per ribadire il ruolo della banda come punto di riferimento culturale e aggregativo per la comunità, capace di tramandare nel tempo la passione per la musica e l’identità bandistica ligure.