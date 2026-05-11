Festival di Sanremo, primo summit operativo con De Martino: Sindoni “Per il dopo Conti la Rai ha fatto bene a puntare su di lui”

Dopo il riserbo delle ultime ore, iniziano a emergere le prime, poche, indiscrezioni sull’incontro andato in scena ieri mattina in Comune tra la Rai e l’amministrazione sanremese in vista del prossimo Festival di Sanremo. Un vertice che, a quanto trapela, sarebbe stato interamente dedicato alla kermesse canora e alle prime linee guida della futura edizione guidata da Stefano De Martino.

A confermarlo l'assessore al turismo, Alessandro Sindoni, dopo il tavolo con il nuovo conduttore e direttore artistico della manifestazione, presente insieme ai vertici del servizio pubblico. Nessun accenno, dunque, alla serata estiva prevista a luglio in piazzale Dapporto: «Si è parlato solo di Festival», viene spiegato. Molto positivo anche il giudizio emerso dopo il primo vero confronto diretto con De Martino. «Le impressioni sono state più che positive. Il mio giudizio è estremamente positivo, a me è piaciuto». Parole che lasciano intendere come il nuovo corso del Festival abbia già convinto i rappresentanti dell’amministrazione cittadina.

Nel corso dell’incontro, De Martino avrebbe anche illustrato alcune idee e l’impronta che intende dare alla manifestazione. Dettagli ancora top secret, ma sufficienti a rafforzare la convinzione della Rai sulla scelta fatta: «Ora capisco tante cose e perché la Rai abbia puntato su di lui» termina Sindoni.

Il dialogo tra Sanremo e la tv di Stato, intanto, proseguirà già nei prossimi giorni. Al momento non sarebbe previsto un viaggio istituzionale nella capitale da parte del Comune, ma nuovi confronti sarebbero imminenti, inizialmente anche in via telematica. Un rapporto che appare già molto stretto: «È già la seconda o terza volta che vengono loro qui a Sanremo. Ed è una bella novità».