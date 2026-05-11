Ospedaletti, ultimi giorni per iscriversi al Centro Estivo Comunale: scadenza il 15 maggio

Venerdì 15 maggio è l'ultimo giorno utile per le iscrizioni al Centro Estivo Comunale di Ospedaletti, riservato alla fascia d'età compresa tra 3 e 11 anni, residenti e non. Il Centro Estivo di Ospedaletti inizierà il 1° luglio e finirà il 14 agosto, con periodi frazionabili anche in settimane che sono sempre di 5 giorni, dal lunedì al venerdì, dalle h.8 alle h.16.

Il programma giornaliero di massima prevede al mattino attività sportive con le diverse ASD locali e giochi al mare. Dopo la pausa pranzo, spazio ai compiti per le vacanze e attività ricreative differenziate a seconda delle fasce d'età. Diversi piani tariffari sono previsti, sia per residenti e non, e soprattutto sulla base dell'Isee famigliare. Per informazioni telefonare a 0184/682498 (h.9-13). Il modulo di iscrizione è reperibile sul sito www.comune.ospedaletti.im.it



