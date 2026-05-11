Santa messa, pranzo conviviale e processione: Vallecrosia al Mare celebra la 'Festa della Mamma' (Foto)

Vallecrosia al Mare celebra la 'Festa della Mamma'. La comunità si è riunita ieri nel centro storico per onorare la figura della madre, della maternità e dell'influenza sociale delle madri.

Alla presenza del sindaco Fabio Perri, del vicesindaco Cristian Quesada, dell'assessore Rosella Rosa Muratore e del consigliere comunale delegato al centro storico Manuela Balbis, è stata celebrata la santa messa presso la chiesetta della Madonna delle Grazie. L’Amministrazione comunale ha, inoltre, consegnato una targa alla mamma più anziana del centro storico, quale simbolo di riconoscenza e affetto verso tutte le mamme e il loro prezioso ruolo nella comunità. "Abbiamo avuto l’onore di consegnare una targa di ringraziamento alla mamma più anziana del paese, la signora Carmelina Perri, simbolo di amore, sacrificio e saggezza per tutta la comunità" - fa sapere l'Amministrazione comunale - "Un riconoscimento speciale è stato dedicato anche alla mamma gestante, segno di speranza, vita e futuro per il nostro paese".

Le mamme del centro storico hanno poi partecipato a un pranzo conviviale offerto dalla neo associazione "Amici Veri" del Paese insieme ai rappresentanti dell'Amministrazione comunale. Nel pomeriggio, invece, presso il Santuario della Madonna delle Grazie si è svolto un momento di fede che ha preceduto la tradizionale processione per le vie del paese. Ad accompagnare l’intera manifestazione vi era la Banda Musicale di Borghetto San Nicolò. "Una giornata speciale ricca di emozioni, fede e comunità" - commenta l'Amministrazione Perri - "In occasione della Festa della Madonna delle Grazie e del ritorno della Festa della Mamma abbiamo vissuto un grande momento di condivisione tra mamme, famiglie e abitanti del nostro centro storico. Una bellissima occasione per ritrovarci insieme, rafforzare il senso di comunità e rendere omaggio al ruolo prezioso delle mamme, cuore pulsante delle nostre famiglie. Un grazie va al parroco don Emilio, a tutti i volontari e a tutti coloro che hanno partecipato e reso questa giornata così sentita e partecipata".