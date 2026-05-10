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Attualità | 10 maggio 2026, 15:55

Isolabona più accogliente, volontari puliscono i carugi (Foto)

"Piccoli gesti che dimostrano quanto l’amore per il proprio paese possa fare la differenza", dice l'Amministrazione comunale

Isolabona più accogliente, volontari puliscono i carugi (Foto)

Volontari puliscono i carugi di Isolabona. Un gesto che ha contribuito a rendere più decorosi e accoglienti i vicoli del paese.

"Un sentito grazie va nostri volontari Roberto, Antonio, Nicola, Giorgio e Fausto che con impegno, tempo e spirito di collaborazione si sono dedicati alla pulizia dei carugi del nostro paese" - dice l'Amministrazione comunale - "Grazie al loro lavoro, i vicoli del borgo sono oggi più decorosi e accoglienti per tutti i cittadini e i visitatori".

"Piccoli, ma grandi, gesti che dimostrano quanto l’amore per il proprio paese possa fare la differenza" - afferma l'Amministrazione comunale - "Complimenti e grazie ancora per l’esempio dato alla comunità!".

 

Elisa Colli

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