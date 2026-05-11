Nuove regole per le spiagge: da oggi in vigore l'ordinanza di Sicurezza balneare della Guardia Costiera di Sanremo

Da oggi, 11 maggio, è in vigore la nuova Ordinanza di Sicurezza Balneare firmata dal Tenente di Vascello Alessio Fumarola, Capo del Circondario Marittimo di Sanremo. Il provvedimento introduce novità importanti in materia di sicurezza e tutela della vita umana in mare, valide su tutto il litorale di competenza, da Arma di Taggia a Ventimiglia.

La novità più rilevante riguarda il servizio di salvamento: durante gli orari di apertura degli stabilimenti balneari, la presenza dei bagnini sarà obbligatoria per l'intera stagione balneare, i cui limiti temporali sono stati definiti dalla Regione Liguria e recepiti dai Comuni costieri.

Cambia anche la segnaletica sulle spiagge, che adotta gli standard internazionali ISO 20712. Il nuovo sistema di bandiere è semplice e immediato: la bandiera verde indica servizio di salvamento attivo e condizioni meteo-marine favorevoli; la bandiera gialla segnala condizioni potenzialmente rischiose con salvamento attivo; la bandiera rossa sconsiglia o vieta la balneazione. Una standardizzazione pensata soprattutto per i turisti stranieri e per chi non ha familiarità con le singole località.

Aggiornata anche la dotazione minima delle cassette di primo soccorso negli stabilimenti, in linea con le nuove indicazioni regionali.

Per consultare il testo completo dell'ordinanza è possibile visitare il sito istituzionale della Guardia Costiera, sezione "Ordinanze". Per emergenze in mare il numero gratuito è il 1530, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.