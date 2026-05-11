L’Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera entra nel RUNTS: rinnovato l’invito a destinare il 5x1000 per sostenere ricerca e patrimonio culturale

L’Istituto Internazionale di Studi Liguri è ufficialmente entrato a far parte del RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a seguito della soppressione dell’Anagrafe unica delle Onlus. L’iscrizione è avvenuta tramite il Decreto n. 3144 della Giunta Regionale della Liguria, emesso lo scorso aprile.

In occasione della nuova campagna fiscale, l’Istituto rinnova l’invito a Soci, Amici e cittadini a sostenere le proprie attività destinando il 5x1000, un contributo fondamentale per proseguire il lavoro di ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ligure e nazionale. Dal 1947 l’IISL rappresenta infatti un punto di riferimento per la comunità scientifica italiana ed europea, insieme al Museo Bicknell, primo museo della Liguria Occidentale e custode di un patrimonio di grande valore storico e antropologico.

Destinare il 5x1000 è semplice: durante la dichiarazione dei redditi è sufficiente firmare nell’apposito riquadro dedicato al “Sostegno degli Enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS” e inserire il codice fiscale 81001210087.

L’Istituto auspica che anche quest’anno venga confermata la scelta a suo favore, ricordando che tutte le iniziative, gli eventi e i progetti in corso sono consultabili sul sito www.iisl.it e sui principali canali social.



