Vallecrosia al Mare presente alla 97esima Adunata degli Alpini a Genova (Foto)

Vallecrosia al Mare presente alla 97esima Adunata degli Alpini a Genova. Una rappresentanza del gruppo alpini della città della famiglia, guidato dal capogruppo Giuseppe Turone, ha sfilato lungo le vie del capoluogo insieme alla sezione Ana di Imperia, all'assessore di Vallecrosia al Mare Mirko Valenti, al consigliere regionale Veronica Russo e all'assessore regionale Marco Scajola.

"Grande emozione per la partecipazione del gruppo alpini cittadino che ha sfilato con orgoglio per le vie di Genova insieme a migliaia di penne nere provenienti da tutta Italia" - dice l'Amministrazione Perri - "Al fianco del gruppo, guidato dal capogruppo Pinuccio Turone, era presente anche l’assessore alle associazioni Mirko Valenti, che ha condiviso con gli alpini questa importante esperienza fatta di tradizione, amicizia e spirito di comunità".

"Gli Alpini rappresentano una presenza fondamentale per la nostra città" - commenta il sindaco Fabio Perri che ha voluto rivolgere un pensiero speciale agli Alpini - "Sono sempre al fianco dell’amministrazione e della comunità in tante occasioni importanti, dimostrando ogni volta grande disponibilità, senso del dovere e attaccamento al territorio. A loro va il nostro più sincero grazie".