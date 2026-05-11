Imperia celebra la XX edizione di “Sport è Amicizia”: domani il Premio Panathlon‑Scuola

Domani, martedì 12 maggio, a partire dalle 9.00, il Campo Sportivo di Atletica Leggera "A. Lagorio" di Imperia ospita la XX edizione del Premio Biennale Panathlon-Scuola, manifestazione organizzata dal Panathlon Club Imperia-Sanremo in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale di Imperia.

Il Premio nasce nel 1985 con l'obiettivo di promuovere nelle scuole e nelle famiglie i valori etici dello sport, celebrando il connubio tra impegno scolastico e sportivo. Nelle prime edizioni consisteva nello svolgimento di un tema o di un disegno a carattere sportivo; dal 2001 ha assunto la forma di una vera e propria gara atletica, la cosiddetta "Gara della continuità", pensata come ponte ideale tra la scuola media e quella superiore.

Il format è quello del triathlon: ogni studente di terza media e prima superiore si cimenta negli 80 metri piani, nel salto in lungo e nel lancio del peso. I punteggi vengono attribuiti secondo le tabelle FIDAL della categoria Cadetti. Il tema scelto per questa edizione è "Sport è Amicizia".

Nel corso degli anni la manifestazione ha saputo scoprire talenti veri. Il più celebre è Davide Re, ex primatista italiano dei 400 metri piani e attuale primatista italiano della staffetta 4x400, che proprio da queste gare ha mosso i primi passi verso il grande atletismo