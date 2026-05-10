Successo al Tennis Club Sanremo per la terza edizione del Burraco targato Lions Club Sanremo Host

Ieri sabato, il Tennis Club di Sanremo si è trasformato in un vivace tempio del burraco grazie al Lions Club Sanremo Host. Oltre cinquanta appassionati hanno invaso i tavoli da gioco, dando vita a una competizione serrata e allegra che ha entusiasmato tutti i partecipanti.

"L'evento, alla sua terza edizione - si spiega nel comunicato -, è stato un trionfo di organizzazione e convivialità, merito soprattutto della socia Lions Silvana Fassio, da sempre cultrice del burraco. "Siamo felici di aver creato un momento di sano divertimento che unisce la passione per il gioco alla solidarietà", ha commentato la Fassio, artefice del perfetto svolgersi della giornata.

Il ricavato, superiore ai 700 euro, verrà devoluto alla LCIF la Fondazione del Lions Club a favore della ricerca sul cancro pediatrico. Un service concreto che incarna alla perfezione la mission del Lions Club Sanremo Host: "We Serve", ovvero servire la comunità con azioni tangibili e mirate.

Alla premiazione, tenutasi al termine delle partite, erano presenti la socia Silvana Fassio, il socio Domenico Frattarola e la socia Giovanna Negro, che hanno consegnato trofei e premi, premiando i vincitori tra gli applausi generali.

Un doveroso ringraziamento va agli sponsor che hanno reso l'evento indimenticabile con premi di alta qualità. Spicca la ditta Belgrano di Pieve di Teco, un'eccellenza ligure sinonimo di tradizione e qualità: quest'anno l'azienda ha celebrato la sua attività con una linea di oli aromatici e ha da poco lanciato una partnership con chef stellati per promuovere la cucina ligure sostenibile. Grazie di cuore ad Alberto Belgrano per il suo sostegno generoso di sempre! A questi si aggiungono la Conad, da sempre al fianco delle iniziative lions, e il Casinò di Sanremo, pillar della vita sanremese.

La serata si è conclusa in bellezza con un copioso buffet, che ha permesso a tutti di brindare al successo dell'evento e alla solidarietà che lo anima".