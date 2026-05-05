Sanremo, per la Festa della Mamma emeis Italia rinnova il sostegno alla ricerca oncologica con l'adesione della Residenza Jilia

In occasione della Festa della Mamma torna un appuntamento all’insegna della solidarietà e della prevenzione: emeis Italia rinnova il proprio impegno a sostegno della ricerca oncologica aderendo all’iniziativa dell’Fondazione AIRC.
Domenica 10 maggio 2026 le RSA e le cliniche del gruppo, distribuite su tutto il territorio nazionale, si coloreranno di rosa diventando punti ufficiali di distribuzione dell’Azalea della Ricerca, simbolo della lotta contro i tumori che colpiscono le donne e, ormai da anni, fiore rappresentativo della Festa della Mamma.
Anche Sanremo partecipa all’iniziativa con la Residenza Jilia di via Giovanni Borea 34, che accoglierà cittadini, ospiti e familiari offrendo la possibilità di contribuire concretamente alla ricerca scientifica. Con una donazione minima di 18 euro sarà possibile ricevere l’Azalea, un gesto semplice ma significativo per sostenere il lavoro dei ricercatori.