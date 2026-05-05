CMP dona kit tecnico ad Anffas Imperia per le attività in montagna

Un gesto concreto all’insegna dell’inclusione e del sostegno alla pratica sportiva: il brand CMP ha donato una fornitura di abbigliamento tecnico a un gruppo di persone con disabilità seguite da Anffas Imperia. L’iniziativa si inserisce nei progetti outdoor promossi dall’associazione e consolida una collaborazione avviata negli ultimi anni insieme a Monesi Young, con l’obiettivo di favorire l’accesso allo sport sul territorio.

Il kit donato, pensato per accompagnare il gruppo nelle prossime escursioni, comprende maglietta, giacca, pantaloni e una borraccia. Una dotazione completa per garantire comfort, sicurezza e adeguata attrezzatura durante le attività in montagna, unendo i benefici dell’esercizio fisico a momenti di socialità e benessere. Tutti i capi sono stati inoltre personalizzati con il logo Anffas, rafforzando il senso di appartenenza e identità del gruppo.

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento a CMP e a Monesi Young per questo gesto di grande attenzione e sensibilità – dichiara Fiorenzo Marino, Presidente di Anffas Imperia –. Questa donazione non rappresenta solo un supporto concreto alle nostre attività, ma anche un segnale importante di vicinanza e inclusione. Un grazie speciale va ad Alessandro Bellotti per il suo ruolo fondamentale di tramite e per la preziosa collaborazione dimostrata in questi anni”.