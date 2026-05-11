Ospedaletti, un fine settimana tra ambiente, musica e teatro: tre appuntamenti dal 16 al 17 maggio

Sono tre gli appuntamenti di questo fine settimana a Ospedaletti.

Sabato 16 maggio dalle h.9,30 ritrovo davanti al Municipio con i volontari di Plastic Free per la pulizia delle spiagge, in collaborazione con Lions Club e col patrocinio del Comune di Ospedaletti.

Sabato 16 maggio alle h.21 presso il Centro culturale La Piccola, primo dei due appuntamenti de “Il cantico della Bellezza (musica e libri)” in memoria di Valerio Venturi, scrittore e giornalista prematuramente scomparso nel 2018. In programma 'Mandolinology- Swing e Jazz da camera'. A cura del Comune di Ospedaletti, del Centro studi musicali Stan Kenton, dell'Accademia della Pigna – Sanremo e degli Alfieri di Castel Bajardo.

Domenica 17 maggio alle h.16 presso 'La Piccola' in via Cavalieri di Malta va in scena “La locanda del tesoro nascosto” commedia brillante in due atti a cura di L'Emporio del Teatro, Auser, Anteas e B.d.T. con il patrocinio del Comune di Ospedaletti. Ingresso con offerta libera. A seguire esibizione della Banda Florelia con raccolta di offerte libere a sostegno della stessa Banda Folk di Ospedaletti.